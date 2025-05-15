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ППО збила 62 ударних дрони «Шахед» і нейтралізувала 29 імітаторів

15 травня 2025, 09:40

ППО збила 62 ударних дрони «Шахед» і нейтралізувала 29 імітаторів

Мобільна група ППО. Фото: 108 бригада ТрО Мобільна група ППО. Фото: 108 бригада ТрО

Уночі 15 травня російські війська запустили 110 ударних безпілотників типу «Шахед» та імітаторів різних типів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Згідно з оперативною інформацією, станом на 08:00 українська ППО збила 62 ударні БПЛА на сході, півночі, заході та в центрі країни. Ще 29 ворожих дронів-імітаторів було локалізовано і вони не досягли цілей.

Унаслідок масованої атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Полтавська, Київська та Івано-Франківська області. У Командуванні Повітряних Сил зазначили, що триває аналіз наслідків атаки та уточнення даних про завдані збитки.

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