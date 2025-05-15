ГУР України представило новітні морські дрони серії «Магура»

Дрони серії «Магура». Фото: ГУР

14 травня 2025 року в Києві начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов разом із командою фахівців спецслужби вперше представили серію ударних морських дронів Magura.

У рамках презентації було показано такі моделі:

Magura V5 — «кілерка» кораблів Чорноморського флоту Росії;

Magura V6P — багатофункціональна платформа для розвідки й атак;

Magura V7 — дрон-ракетоносій, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;

Magura V7 з бойовим кулеметним модулем.

За даними ГУР, протягом двох років бойового застосування різних модифікацій дронів Magura бійці спецпідрозділу Group 13 знищили 15 із 17 уражених цілей, серед яких: два гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су-30, а також великі кораблі Чорноморського флоту Росії, включно з «Сергієм Котовим», «Івановецем» та «Цезарем Куніковим». Загальний збиток ворогу оцінюється більш ніж у пів мільярда доларів.



«Сміливо можна сказати, що ГУР МО України та Group 13 витіснили Чорноморський флот РФ у пункти їхнього базування. Ворог скутий у своїх діях і не виконує завдання за призначенням», - заявив Буданов.



ГУР продовжує розробку нових модифікацій дронів «Магура», які вже довели свою ефективність у бойових умовах.