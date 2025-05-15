ЗСУ зірвали масований наступ РФ на Новопавлівському напрямку — Наєв

Генерал-лейтенант Сергій Наєв у центрі. Фото: Facebook

На Донеччині окупанти продовжують активні штурми на Новопавлівському та Покровському напрямках, попри значні втрати. Про це повідомив командир тактичної групи генерал-лейтенант Сергій Наєв.



«Щодня під ворожим вогнем перебувають населені пункти Дніпроенергія, Багатир, Розлив, Троїцьке та Котлярівка. Ворог не відступає, але ми утримуємо оборону і ламаємо його плани», — заявив Наєв.



За його словами, завдяки чітко вибудуваній обороні тактичної групи «Вугледар» і злагодженій роботі з командирами бригад, ЗСУ змогли втримати позиції та навіть поліпшити тактичне положення на трьох напрямках. Втрати українських сил знижено на 15%.

Удари по техніці РФ.

Наєв зазначив, що особливо запеклі бої розгорнулися під час останнього масованого наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Ворог залучив колони з п'яти танків, 12 бронемашин і 25 мотоциклів, атакуючи з трьох напрямків.



«Наша аеророзвідка виявила їхні колони за 5-10 кілометрів до початку атаки. Ми перетворили їхню бронетехніку на палаючі уламки. Унаслідок вогневого удару та роботи дронів-камікадзе знищено понад 70 окупантів, 2 танки, 6 бронемашин, 2 автомобілі та 14 мотоциклів. Їхній наступ був розбитий на друзки!», — підкреслив Наєв.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ закріпилися на околицях Багатиря та готують наступ.