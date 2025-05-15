У Стамбулі українська делегація має намір обговорювати лише 30-денне припинення вогню — ЗМІ

У Стамбулі сьогодні відбудеться зустріч української та російської делегацій вперше з березня 2022 року

У Стамбулі українська делегація зустрінеться з російською командою лише для того, щоб обговорити, як реалізувати та контролювати 30-денне припинення вогню. Про це повідомляють The Wall Street Journal та «Суспільне» з посиланням на джерело.

Склад української делегації при цьому офіційно ще не був оголошений, зазначає «Суспільне».

Російську делегацію очолив помічник глави Кремля Володимир Мединський, до її складу увійшли також заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник Головного управління Генштабу армії Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Рішення Путіна відправити чиновників нижчої ланки «виключило можливість будь-якого прориву» на переговорах, кажуть західні дипломати, з якими поспілкувався WSJ.

За їх словами, призначивши Мединського головою делегації, Путін дав зрозуміти, що не бажає поступатися і переслідує ті самі цілі, що й у 2022 році: кінець України як суверенної держави, здатної захистити себе.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці літак із російської делегації прибув до аеропорту Стамбула.