Одна людина загинула, п'ятеро поранено внаслідок російських обстрілів Донецької області за добу — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 14 травня. Фото: ОВА

Минулої доби російські війська 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це вранці 15 травня повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще п'ять дістали поранень.

«У Торському Лиманської громади загинула одна людина. У Ялті Комарської громади поранено двох. Також є постраждалі у Боковому, Степанівці та Костянтинівці», — зазначив Філашкін.

Найбільш масштабні руйнування зафіксовано у Костянтинівці – пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, підприємства, газопроводи та автомобілі.

Також постраждали Іванопілля, Сіверськ, Олександро-Калинове, Яблунівка та Довга Балка.

З прифронтових районів евакуйовано 155 осіб, включаючи 51 дитину, зазначив начальник ОВА.