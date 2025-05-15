Армія РФ руйнує Покровськ, а на підступах до міста фіксується постійна загроза дронів

По дорозі на Покровськ є ділянки, де встановлено захисну сітку від дронів - завдяки цьому транспорт може пересуватися відносно безпечно. Однак щойно техніка залишає захищену ділянку, детектор ворожих дронів «Цукорок» моментально реагує, попереджаючи про загрозу з повітря. Про це повідомила українська волонтерка Яна Східна в соцмережі X.
дорога на Покровськ— вона східна (@jana_skhidna) May 14, 2025
так, є деякі ділянки де зробили сітку і ти трошки можеш їхати з таким обличчям але як тільки виїхав з поворотика і цукорок мразь
а на узбіччях побитих авто тільки більшає… pic.twitter.com/wqhR8AGp4M
«На узбіччях побитих авто тільки більшає», - додає вона, описуючи наслідки постійних обстрілів.
На опублікованих фото, зроблених 14 травня — зруйновані будинки й багатоповерхівки в Покровську, де раніше жили місцеві жителі.
Зруйновані РФ житлові будинки в Покровську.
«Так виглядають мікрорайони», - зазначає волонтерка.
Раніше повідомлялося, що російські дрони активно атакують українську логістику на Донецькому напрямку, що ускладнює постачання боєкомплектів та евакуацію поранених.
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