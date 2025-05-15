Зеленський: Рівень делегації РФ на переговорах — бутафорський

Президент України Володимир Зеленський прилетів на переговори до Туреччини. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рівень російської делегації для переговорів з Україною в Стамбулі. За його словами, поки незрозуміло, хто саме представляє РФ і чи мають вони повноваження ухвалювати рішення.



«Ми подумаємо, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови та рішень», - зазначив Зеленський.



Він наголосив, що важливо розуміти, який саме мандат у російських представників і чи здатні вони ухвалювати хоч якісь рішення.

Раніше Володимир Путін затвердив склад російської делегації для участі в переговорах з Україною в Стамбулі. Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів.