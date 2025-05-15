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Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи Туреччини — МЗС РФ

15 травня 2025, 12:47

Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи Туреччини — МЗС РФ

Представник російського МЗС Марія Захарова повідомила, що з ініціативи Туреччини переговори між російською та українською делегаціями перенесено на другу половину дня Представник російського МЗС Марія Захарова повідомила, що з ініціативи Туреччини переговори між російською та українською делегаціями перенесено на другу половину дня

На другу половину дня 15 травня перенесено переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі. Про це повідомила представник російського МЗС Марія Захарова.

Вона наголосила, що це зроблено з ініціативи Туреччини.

Раніше російські держагентства повідомляли, що початок переговорів заплановано на 10:00.

В українському Центрі протидії дезінформації заявили, що час початку переговорів у Стамбулі не запланований, а російська сторона, напевно, хоче «маніпулювати темою переговорів».

Раніше повідомлялося, що у Стамбулі українська делегація зустрінеться з російською командою лише для того, щоб обговорити, як реалізувати та контролювати 30-денне припинення вогню.

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