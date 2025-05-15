Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи Туреччини — МЗС РФ

На другу половину дня 15 травня перенесено переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі. Про це повідомила представник російського МЗС Марія Захарова.
Вона наголосила, що це зроблено з ініціативи Туреччини.
Раніше російські держагентства повідомляли, що початок переговорів заплановано на 10:00.
В українському Центрі протидії дезінформації заявили, що час початку переговорів у Стамбулі не запланований, а російська сторона, напевно, хоче «маніпулювати темою переговорів».
Раніше повідомлялося, що у Стамбулі українська делегація зустрінеться з російською командою лише для того, щоб обговорити, як реалізувати та контролювати 30-денне припинення вогню.
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