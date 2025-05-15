Рятувальники ліквідовують наслідки удару дронами РФ у Сумській області

Пожежа після удару БПЛА. Фото: ДСНС

У ніч на 15 травня ворог атакував Сумський район безпілотниками, що призвело до масштабної пожежі та руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Сумській області.







З перших хвилин на місці події працюють рятувальники. Для гасіння пожежі залучено велику кількість спеціальної техніки. Через високе пожежне навантаження вогонь довелося локалізувати з кількох напрямків.

Пожежа після удару БПЛА. Фото: ДСНС

Наразі ліквідація наслідків триває — рятувальники виявляють та усувають приховані осередки горіння.



Раніше одна людина загинула, семеро дістали поранення внаслідок ракетного удару російських військ по промисловому об'єкту в Сумській громаді.

Нагадаємо, одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення внаслідок російських обстрілів Донецької області.