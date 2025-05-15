Представник МЗС РФ назвала Зеленського «клоуном та невдахою»

«Клоуном та невдахою» назвала президента України представник російського МЗС Марія Захарова. Фото: ТАСС

Речник російського МЗС Марія Захарова прокоментувала слова Володимира Зеленського про «бутафорський рівень» російської делегації.

«Про заслужених людей говорить клоун і невдаха з невідомою освітою», — заявила вона.

Також на брифінгу Захарова сказала, що Європа «налаштована на продовження та ескалацію бойових дій» в Україні, а у Києві «не думають про встановлення миру».

«Територія України зменшується щоразу, коли київський режим зриває переговорний процес», — заявила речник російського МЗС.

Нагадаємо, президент України раніше назвав «бутафорською» делегацію РФ на чолі з Медінський. Він заявив це після прильоту в Анкару.

«Побачимо, чи є у них мандат на ухвалення рішень», – сказав Зеленський.

Він також озвучив склад української делегації під час переговорів у Туреччині.

«Делегація у нас на найвищому рівні. МЗС, мій офіс, військові, наші розвідки, представники всіх наших розвідок, до речі, щоб приймати будь-які рішення до очікуваного справедливого миру», — заявив Зеленський.

Він також підтвердив, що озвучить рішення про участь України у переговорах із Росією після зустрічі з Ердоганом, яка, за його словами, може тривати кілька годин.

Раніше в російському МЗС заявили, що російська делегація в Стамбулі «отримала інструкції щодо націленості на довгостроковий мир в Україні».