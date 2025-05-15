Солдат РФ розбився на смерть, намагаючись перестрибнути танковий рів

Солдат РФ не зміг перестрибнути танковий рів на мотоциклі. Кадр із відео

Солдат російської армії загинув під час спроби перестрибнути танковий рів на мотоциклі. Відео інциденту опублікував Telegram-канал RST.



Раніше Сили оборони України відбили один із найбільших штурмів російських військ із застосуванням мотоциклів на Покровському напрямку. Атака тривала понад сім годин.



За минулу добу втрати російських сил склали 1220 осіб. Також українські військові знищили вісім танків, 13 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб ППО і вертоліт.

Крім того, ЗСУ збили 140 БпЛА оперативно-тактичного рівня і знищили 165 одиниць автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки.