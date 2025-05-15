У Севастополі евакуюють майно 810-ї бригади морпіхів РФ

Казарми 810-ї бригади РФ у Севастополі. Фото: АТЕШ

У Севастополі зафіксовано вивезення майна з пункту постійної дислокації 810-ї бригади морської піхоти РФ. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ» у своєму Telegram-каналі.

Казарми 810-ї бригади РФ у Севастополі. Фото: АТЕШ

За даними агентів, на територію військової частини прибувають автобуси, а російські військові активно евакуюють майно з адміністративних будівель і казарм.



Партизани припускають, що евакуація може бути пов'язана з високим ризиком удару по об'єкту.

Казарми 810-ї бригади РФ у Севастополі. Фото: АТЕШ

«Порожні казарми — ще одне підтвердження того, що окупанти вживають заходів безпеки», - заявили в «АТЕШ».

Раніше військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти в Севастополі намагалися перевестися до інших підрозділів, побоюючись відправлення до Курської області.