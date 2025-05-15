За співпрацю з агресором судитимуть звільненого з полону українського військового

Звільненого з полону українського військового Бобилєва (на фото праворуч) судитимуть за співпрацю із загарбниками. Фото з Instagram-акаунта Віктора Лахно

Українського військовослужбовця Максима Бобилєва, якого повернули з російського полону в липні 2024 року, підозрюють у співпраці з РФ та жорстокому поводженні з військовополоненими у колонії. Про це повідомляє видання «Судовий репортер».

Зазначається, що судитимуть його у Києві. Наразі він перебуває у СІЗО.

За версією слідства, Бобилєв брав участь у так званому «прийомі» полонених: їх змушували повністю роздягнутися, стати до стіни, після чого без причини били гумовими палицями.

Інші полонені кажуть, що Бобилєв співпрацював із росіянами в полоні, причетний до побиття бійців «Азова» і хотів отримати громадянство РФ, пише видання.

З російського полону у липні 2024 року повернулися 95 військових, у тому числі бійці Збройних сил України та Нацгвардії, а також прикордонники.

Президент Зеленський оприлюднив фотографії військовослужбовців, загорнутих у синьо-жовті прапори.

Як пише видання, скандал спалахнув майже відразу. Колишній військовополонений Віктор «Лелека» Лахно почав писати в Instagram, що один із звільнених, а саме Максим Бобилєв, співпрацював з адміністрацією колонії, де тримали та катували полонених. Він також не хотів обмінюватись та відмовлявся від громадянства України. У сторіз Лахно публікував також свідчення інших людей.

18 липня 2024 року СБУ зареєструвала кримінальне провадження. Ситуація обговорювалася у ЗМІ. Лунали різні версії. У тому числі, що Росія навмисне обміняла «зрадника», щоб «спровокувати ІПСО різного характеру» і показати, що в Україні судять звільненого воїна після обміну.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов запевняв «Радіо Свобода», що українські спецслужби «бачать та відслідковують цю історію».

«Йдеться про військовослужбовця, який офіційно був полоненим і виявив бажання повернутися до України. Держава повертає всіх та кожного – це наш принцип. Якщо є факти, які потребують перевірки, то така робота має проводитись», — пояснював Юсов.

Через три тижні Бобильова затримали за підозрою у порушенні законів та звичаїв війни — жорстокому поводженні з військовополоненими, скоєному за попередньою змовою групою осіб. З того часу він перебуває під вартою, зазначає видання.