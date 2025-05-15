Трамп заявив, що без його зустрічі з Путіним жодного прогресу у переговорах не буде

Президент США Дональд Трамп. Фото: NPR

Дональд Трамп заявив, що жодного руху у мирних переговорах не буде без його зустрічі з Путіним. Про це сьогодні повідомляє Reuters.

«Нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемось», — сказав президент США журналістам на борту президентського літака в Дубаї.

«З чого б мені бути розчарованим? Ми щойно отримали 4 трильйони доларів, а ви говорите про якусь делегацію», — сказав він журналістам, відповідаючи на запитання про склад російської делегації.

Трамп заявив, що не розчарований складом російської делегації, але без його особистої зустрічі з Путіним нічого не зважиться.

«Послухайте, нічого не зрушить з мертвої точки, поки ми з Путіним не зустрінемось. Розумієте? Очевидно, він не збирався їхати. Він був готовий, але гадав, що я теж поїду. А без мене він їхати не збирався. І хочете ви того чи ні, але я не вірю, що щось справді станеться до нашої особистої зустрічі. А зустрічатись доведеться — бо надто багато людей гине», — заявив Дональд Трамп.

У свою чергу агентство Bloomberg пише, що США додали до мирної пропозиції ідею відновити безпекову роботу в рамках Ради Росія – НАТО, яка фактично припинила свою діяльність після початку бойових дій в Україні в 2022 році.

Цей план, зокрема, передбачає визнання російського контролю над Кримом та зняття американських санкцій, накладених на Росію через війну. Україна, згідно з планом США, отримає гарантії безпеки та можливість розвивати свої збройні сили, нагадує Bloomberg.

Рада Росія – НАТО була створена у 2002 році. Його метою було заявлено розвиток співпраці та координація воєнно-політичних дій між РФ та державами-членами НАТО. У 2008–2011 роках постійним представником Росії при НАТО був Дмитро Рогозін.

Про плани зустрічі Трампа з Путіним нічого невідомо; за словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, поки це питання не порушувалося.