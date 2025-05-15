Сумська громада під загрозою удару: жителів закликають сховатися

Сумська обласна військова адміністрація попередила про загрозу ракетного удару по території Сумської громади. За оперативною інформацією, російські війська планують завдати ударів по районах Привокзальної площі та проспекту Шевченка.



«Просимо негайно залишити зазначену територію та перебувати в укриттях або безпечних місцях до подальших вказівок. Слідкуйте за повідомленнями офіційних джерел», - йдеться у заяві ОВА.

Згідно з уточненими даними, під загрозою перебувають такі адреси:

Привокзальна площа, 7 та 9

проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час удару - 17:00)

Мешканців і всіх, хто перебуває поблизу зазначених локацій, закликають негайно сховатися.



Раніше одна людина загинула, семеро дістали поранення внаслідок ракетного удару російських військ по промисловому об'єкту в Сумській громаді.