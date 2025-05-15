Повітряні сили ЗСУ завдали рекордного за дальністю удару по командному пункту РФ у Лисичанську

Удар по КП окупантів. Фото: кадр із відео

Екіпаж Су-27 Повітряних сил України завдав рекордного за дальністю авіаудару по командному пункту російських військ у Лисичанську. Про це повідомили в блозі Повітряних сил ЗСУ «Соняшник», опублікувавши відео удару.



За даними українських пілотів, окупанти розмістили командний пункт полку в густонаселеній частині Лисичанська — приблизно за 60 км від лінії бойового зіткнення, вважаючи це місце безпечним.



«Наші аси довели, що навіть на такій дальності від нашої палаючої люті не сховатися!» - заявили військові льотчики.