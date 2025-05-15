Окупована пам'ять - журналісти порахували всіх Сталіних на захоплених Росією територіях

2023 року журналісти нарахували в РФ понад 100 пам'ятників Сталіну.

Його як народного ката запам'ятали українці та поляки, громадяни країн Балтії та казахи.

Ось тільки росіяни чомусь підзабули голодомор та табори, знищене селянство та мільйони загиблих у Другій світовій війні через сталінські прорахунки та помилки у зовнішній політиці.

Після анексії Криму Росія продовжила повзучу станілізацію вже на захоплені українські території.

На сьогодні ми нарахували п'ять випадків встановлення пам'ятників тирану та вбивці мільйонів людей на тимчасово окупованій Росією українській території.

Перший Сталін на повний зріст з'явився у Криму у лютому 2015 року. Він був встановлений у складі пам'ятника «Великої трійці» — Сталіну, Франкліну Рузвельту та Черчіллю. Монумент знаходиться поблизу Ялти у селищі Лівадія, поряд з Лівадійським палацом.

У травні 2015 року в Сімферополі з'явилася ще й меморіальна дошка з профілем Сталіна, яку представники комуністичної партії РФ встановили на фасад свого офісу.



Третій пам'ятник Сталіну в окупації у вигляді погруддя з'явився у Кам'янобродському районі Луганська у грудні 2015 року. Його відкрили луганські комуністи на території офісу.



Четверту пам'ятку диктатору у вигляді бюста було встановлено у 2021 році у селі Ольгинське Амвросіївського району Донецької області. Його встановлення ініціювали місцеві комуністи.



Останній, п'ятий, пам'ятник Йосипу Сталіну було встановлено 9 травня 2025 року у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

У вигляді бронзового бюста його відкрили на одній із центральних алей міста. Ініціаторами виступили нібито місцеві зрадники.

В Україні, в рамках закону про декомунізацію, забороняється використання радянської та комуністичної символіки, а також уславлення пов'язаних з ними осіб. Тому встановлення відповідних пам'яток Сталіну на тимчасово окупованих територіях є порушенням українського законодавства та сприймається як акт ідеологічної агресії.

Раніше ми повідомляли, що 2020 року у «ДНР» розглядали можливість встановлення пам'ятника Сталіну в Донецьку. Але досі пам'ятник диктатору там так і не з'явився. Журналісти тоді провели відповідне опитування серед українців.