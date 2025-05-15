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Голова делегації РФ назвав завдання прямих переговорів з Україною у Стамбулі

15 травня 2025, 18:30

Голова делегації РФ назвав завдання прямих переговорів з Україною у Стамбулі

Голова російської делегації для переговорів з Україною Володимир Мединський. Фото: «ТАСС» Голова російської делегації для переговорів з Україною Володимир Мединський. Фото: «ТАСС»

Російська делегація розглядає переговори з Україною у Стамбулі як продовження «мирного процесу», який був перерваний навесні 2022 року. Про це під час преспідходу у Стамбулі заявив голова переговорної делегації РФ Володимир Мединський.

За його словами, їхня офіційна делегація затверджена розпорядженням голови Кремля Володимира Путіна і нібито «має всі необхідні компетенції та повноваження для проведення переговорів».

«Делегація налаштована на конструктивний лад та пошук можливих розв'язок та точок дотику. Завдання прямих переговорів з українською стороною – рано чи пізно вийти на встановлення довгострокового миру, усунувши базові причини конфлікту», – сказав Мединський.

Нагадаємо, що про затвердження складу російської делегації Путіним стало відомо пізно увечері 14 травня.

Вже наступного дня делегація РФ прилетіла до Стамбула для проведення переговорів з Україною.

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