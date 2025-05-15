На передовій з'явилися нові муляжі озброєнь

Велика Британія відправляє в Україну фальшиві танки і системи ППО, щоб спантеличити російські війська, пише The Times.
Уточнюється, що їх можна зібрати на лінії фронту за лічені години та використовувати з метою змусити ворога витрачати вогневу міць марно.
Щоб отримати реалістичні макети озброєння, британські фахівці фотографують справжню військову техніку, друкують зображення на спецносіях, пакують елементи та відсилають в Україну.
Наші захисники швидко монтують макети та виставляють їх на передовий.
Через удосконалені системи постійного супутникового та дронового спостереження надувні муляжі танків вже застаріли і не працюють. А нові макети стали рентабельним способом захисту справжнього озброєння.