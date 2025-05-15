Війська Росії тричі атакували Костянтинівку: пошкоджені будинки, є поранений

15 травня російська армія тричі вдарила по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



Перший обстріл стався о 09:35. ЗС РФ атакували місто ударним безпілотником літакового типу «Молнія-1». Пошкоджений багатоповерховий будинок. Без постраждалих.



Другий удар з 10:10 до 10:20 окупанти завдали зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу поранена одна людина.



Третю атаку о 10:40 росіяни здійснили FPV-дроном. Пошкоджений фасад будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 13 травня армія РФ обстріляла селище Бересток на Донеччині, внаслідок чого загинули дві людини, тіло жінки діставали з-під завалів.