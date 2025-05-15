У Резерв+ з'явилися нові відстрочки

У оновленні застосунку Резерв+ додалися дві нові відстрочки — для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років. Про це повідомляє Міністерство оборони України.



Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення із результатом.



«Наша ціль – щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.



За її інформацією, на фінальній стадії поява в Резерв+ двох сервісів. Перший – відображення даних про інвалідність, а саме групи. Другий – відображення причин порушення правил військового обліку.



Раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт, а тепер користувач знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.

Нагадаємо, у березні у додатку Резерв+ з'явилася інформація про дату прибуття на медичний огляд військовозобов'язаному громадянину.