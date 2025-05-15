Зеленський заявив, що дискусії щодо статусу окупованих територій неможливі

Зеленський та Ердоган. Фото: Офіс президента України

Територіальну цілісність держави закріплено в Конституції, тому жодні дискусії щодо статусу тимчасово окупованих територій, зокрема Криму, неможливі. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в Анкарі під час пресконференції за підсумками переговорів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, повідомляє Укрінформ.



«Крим – це частина нашої держави. І Туреччина, дякувати богові, підтримує цю позицію, розуміє її, дотримується Статуту ООН і визнає: Крим — це Україна, це український півострів. Президент Ердоган завжди починає нашу розмову саме з цього питання. Коли ми говоримо про територіальну цілісність України, він повторює: "Я вкотре підтверджую — ми підтримуємо територіальну цілісність України. Ми не визнаємо тимчасово окуповані території російськими. Крим — український". Він завжди про це говорить, і я йому за це вдячний. Це моя позиція. Це його позиція. І така сама позиція — у більшості країн світу», — наголосив Зеленський.



Він наголосив, що Київ не може обговорювати територіальні питання — це суперечить Конституції.

Раніше ми повідомляли, що глава переговорної делегації РФ Володимир Мединський заявив, що російська делегація розглядає переговори з Україною в Стамбулі як продовження «мирного процесу», який було перервано навесні 2022 року.