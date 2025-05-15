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В окупації: Балицький залишився без зама

15 травня 2025, 20:05

В окупації: Балицький залишився без зама

В окупації: Балицький залишився без зама

У мережі з'явилося повідомлення так званого «голови» тимчасово окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького про звільнення з посади його заступника Антона Тицького. Причиною названо перехід інше місце роботи.

Про Тицького відомо, що він 1990 року народження, закінчив Київський університет туризму, економіки та права. З 14 років був активістом проросійського руху у Криму, балотувався у народні депутати України.

Тицький брав активну участь у формуванні так званих загонів самооборони у Криму, а також організовував фейковий референдум у 2014 році. Був позаштатним радником «голови» Криму Сергія Аксьонова.

З 2022 по 2024 рік обіймав посаду «міністра з молодіжної політики» окупаційної влади на ТОТ Запорізької області.

2024 року пішов на підвищення у заступники до Балицького.

З 2015 року занесений до бази сайту «Миротворець», з 2022-го перебуває під санкціями ЄС, США, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.

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