В окупації: Балицький залишився без зама

У мережі з'явилося повідомлення так званого «голови» тимчасово окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького про звільнення з посади його заступника Антона Тицького. Причиною названо перехід інше місце роботи.



Про Тицького відомо, що він 1990 року народження, закінчив Київський університет туризму, економіки та права. З 14 років був активістом проросійського руху у Криму, балотувався у народні депутати України.



Тицький брав активну участь у формуванні так званих загонів самооборони у Криму, а також організовував фейковий референдум у 2014 році. Був позаштатним радником «голови» Криму Сергія Аксьонова.



З 2022 по 2024 рік обіймав посаду «міністра з молодіжної політики» окупаційної влади на ТОТ Запорізької області.



2024 року пішов на підвищення у заступники до Балицького.



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