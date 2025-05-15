Олег Салюков, колишній Головнокомандувач Сухопутних військ РФ

Президент Росії Володимир Путін змінює головнокомандувача Сухопутних військ. Про це повідомляється у відповідному указі.



Нинішнього Головнокомандувача Сухопутних військ генерала армії РФ Олега Салюкова призначено заступником Сергія Шойгу в Раді безпеки РФ.



Ім'я нового головкому поки що невідоме. Як і причини такого рішення.

Що відомо про Олега Салюкова?

Народився 21 травня 1955 року у місті Саратові у сім'ї військовослужбовця. Здобув вищу військову освіту.



10 грудня 2010 указом Дмитра Медведєва, який на той момент був президентом РФ, призначений заступником начальника Генерального штабу Збройних сил.



2 травня 2014 року указом вже президента Путіна призначено головнокомандувачем Сухопутними військами РФ. Хазяїн Кремля присвоїв йому звання генерала армії у 2019 році.



Родина Олега Салюкова заробляє на організації патріотичних заходів. Про це повідомляла «Російська служба ВВС» у розслідуванні. Невістка головнокомандувача Сухопутними військами Салюкова Діна – генеральна директорка та власниця компанії HQ Agency розповіла журналісту, що провела «незліченну кількість заходів за участю Шойгу та Путіна».



Салюков командував військовими парадами на Червоній площі в Москві 9 травня 2014—2025 років.



Через вторгнення Росії в Україну Салюков перебуває під санкціями країн Євросоюзу, Великобританії, Канади та інших країн.