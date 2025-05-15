У Міноборони РФ заявили про захоплення Торського під Лиманом: у DeepState спростували

Ситуація у селі Торське на Донеччині. Фото: карта DeepState

Росіяни розповсюджують кадри своєї піхоти у центрі села Торське Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти демонструють свій прапор та заявляють про «взяття» села.



«Однак є один нюанс. Події відбулися ще до 9 травня і були вони для росіян безуспішними. В результаті кілька окупантів потрапили в полон, решту – «задвохсотили». Зміни на карті вноситись не будуть, адже «захід» був одноразовим і змін в обстановку ніяких не вніс. Хоча ділянка чим далі, тим більше стає «гарячішою», адже ворог чинить постійний тиск на ділянку і відчуває можливість продавити позиції», – розповіли у DeepState.



У Міністерстві оборони РФ 15 травня заявили про нібито захоплення Торського.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на Покровському напрямку.