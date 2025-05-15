Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Міноборони РФ заявили про захоплення Торського під Лиманом: у DeepState спростували

15 травня 2025, 20:59

У Міноборони РФ заявили про захоплення Торського під Лиманом: у DeepState спростували

Ситуація у селі Торське на Донеччині. Фото: карта DeepState Ситуація у селі Торське на Донеччині. Фото: карта DeepState

Росіяни розповсюджують кадри своєї піхоти у центрі села Торське Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Окупанти демонструють свій прапор та заявляють про «взяття» села.

«Однак є один нюанс. Події відбулися ще до 9 травня і були вони для росіян безуспішними. В результаті кілька окупантів потрапили в полон, решту – «задвохсотили». Зміни на карті вноситись не будуть, адже «захід» був одноразовим і змін в обстановку ніяких не вніс. Хоча ділянка чим далі, тим більше стає «гарячішою», адже ворог чинить постійний тиск на ділянку і відчуває можливість продавити позиції», – розповіли у DeepState.

У Міністерстві оборони РФ 15 травня заявили про нібито захоплення Торського.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на Покровському напрямку.

ТЕГИ

Місця
Торське
Організації
ЗСУ Міноборони РФ DeepState Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Прапор Піхота Спростування
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:05
В окупації: Балицький залишився без зама
17:37
Окупована пам'ять - журналісти порахували всіх Сталіних на захоплених Росією територіях
14:08
У Севастополі евакуюють майно 810-ї бригади морпіхів РФ
23:24
Головне за день: Україна запроваджує статус депортованих дітей. Росія сформувала делегацію для переговорів у Стамбулі
17:03
До вирішення проблеми з безпритульними собаками в окупованому Маріуполі залучили Московський зоопарк
16:23
«Начальника» митного поста «Старобільськ» заочно засуджено до 15 років з конфіскацією майна
10:54
В окупованому Маріуполі під час зйомок фільму пошкодили оптоволоконний кабель зв'язку
09:38
Загарбники не збираються відновлювати розбомблений ними ж пологовий будинок в окупованому Маріуполі
08:22
У Криму готелі змушують бронювати номери для військових на літо
23:00
Головне за день: Посланці Трампа летять до Стамбула. Росія зменшує удари по Україні
16:30
У школах Мелітополя старшокласників готують до служби в армії
12:58
Через аварію в низці міст окупованої Донеччини скоротять подачу води
12:12
Українські дрони атакували асфальтобетонний завод у Луганську
11:53
У Луганську відключили мобільний зв'язок під час «святкувань» 12 травня
23:24
Головне за день: У РФ відмовилися їхати на переговори до Туреччини. Удар по Сумщині
14:22
Екс-ватажок угрупування «ДНР» закликав військових до заколоту у разі заморозки війни
12:02
В окупованій частині Запорізької області змінили комендантську годину
23:00
Головне за день: Переговори у Туреччині призначено на 15 травня. Як громадяни Таджикистану опиняються на війні
16:26
У Маріуполі забивають баранів посеред багатоповерхівок: «Руський мир» у дії
15:55
У Сімферополі запустили фейкове медіа «Таврія» на вкраденому обладнанні з Херсона
усі новини
21:11
Російська команда не відповідає переговорному рівню - Марко Рубіо
20:59
У Міноборони РФ заявили про захоплення Торського під Лиманом: у DeepState спростували
20:46
На Покровському напрямку дрони ЗСУ знищили техніку ворога
20:33
Армія РФ обстріляла селище під Добропіллям: виникла пожежа на підприємстві, є поранена
20:17
Путін змінює головнокомандувача Сухопутних військ
20:08
У ЗСУ відповіли, де зосереджена основна активність російської авіації на Донбасі
20:05
В окупації: Балицький залишився без зама
19:50
Зеленський заявив, що дискусії щодо статусу окупованих територій неможливі
19:09
У Резерв+ з'явилися нові відстрочки
19:01
Війська Росії тричі атакували Костянтинівку: пошкоджені будинки, є поранений
19:00
На передовій з'явилися нові муляжі озброєнь
18:30
Голова делегації РФ назвав завдання прямих переговорів з Україною у Стамбулі
17:37
Окупована пам'ять - журналісти порахували всіх Сталіних на захоплених Росією територіях
17:19
Повітряні сили ЗСУ завдали рекордного за дальністю удару по командному пункту РФ у Лисичанську
17:01
Фотофакт: У кременчуцьких кінологів поліції — поповнення
16:54
Сумська громада під загрозою удару: жителів закликають сховатися
16:40
ЗСУ просунулися на Покровському напрямку – ISW
16:31
Трамп заявив, що без його зустрічі з Путіним жодного прогресу у переговорах не буде
15:42
За співпрацю з агресором судитимуть звільненого з полону українського військового
15:23
У Херсоні обстріляли притулок для тварин: є загиблі та поранені
усі новини
ВІДЕО
Удар по КП окупантів. Фото: кадр із відео Повітряні сили ЗСУ завдали рекордного за дальністю удару по командному пункту РФ у Лисичанську
15 травня, 17:19
Удар РФ по притулку тварин у Херсоні. Фото: UAnimals У Херсоні обстріляли притулок для тварин: є загиблі та поранені
15 травня, 15:23
Солдат РФ не зміг перестрибнути танковий рів на мотоциклі. Кадр із відео Солдат РФ розбився на смерть, намагаючись перестрибнути танковий рів
15 травня, 13:45
«Клоуном та невдахою» назвала президента України представник російського МЗС Марія Захарова. Фото: ТАСС Представник МЗС РФ назвала Зеленського «клоуном та невдахою»
15 травня, 13:24
Пожежа після удару БПЛА. Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують наслідки удару дронами РФ у Сумській області
15 травня, 12:55
Сітка від дронів дорогою до Покровська. Фото: кадр із відео Армія РФ руйнує Покровськ, а на підступах до міста фіксується постійна загроза дронів
15 травня, 11:53
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір