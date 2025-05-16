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Група підприємств VESCO в Україні в 4 рази збільшила обсяги відвантаження керамічної сировини (реклама)

16 травня 2025, 09:16

Група підприємств VESCO в Україні в 4 рази збільшила обсяги відвантаження керамічної сировини (реклама)

Група підприємств VESCO в Україні в 4 рази збільшила обсяги відвантаження керамічної сировини

2024 року група підприємств VESCO в Україні суттєво наростила обсяги відвантаження керамічної сировини — понад 1,2 млн тонн, що приблизно вчетверо перевищує показник попереднього року. Ще 1,1 млн тонн сировини на кінець звітного року накопичено на складах. Постачання сировини, зокрема, здійснюється українським споживачам відповідно до їхніх виробничих потреб та змін у попиті. Серед клієнтів — українські виробники керамічної плитки, цегли та підприємства металургійної галузі. Валова виручка від реалізації порівняно з 2023 роком збільшилась на 293 %.

«Завдяки розширенню логістичних можливостей, щоденному подоланню операційних труднощів та стійкості українських військових, у 2024 році нам вдалося масштабувати діяльність і досягти навіть кращих результатів, ніж ми очікували. І це попри те, що ми працюємо в регіоні, який щодня зазнає ворожих обстрілів. Наразі ми розробляємо вісім кар’єрів і працюємо над розвитком нових напрямів у межах країни, — зазначає Євгеній Цимарман, виконавчий директор групи підприємств VESCO в Україні. — Такі результати дають нам більше можливостей підтримувати стійкість нашої команди, економіку країни в цілому, місцеві громади та наших захисників. VESCO належить до критичної інфраструктури та наповнює місцеві бюджети Донеччини, куди у звітному році надійшло близько 87 % усіх сплачених податків і зборів. Крім того, у 2024 році VESCO виділила 3,8 млн грн на закупівлю товарів для потреб ЗСУ».


У 2024 році група підприємств VESCO в Україні інвестувала 37,8 млн грн у розвиток бізнесу. Із цієї суми 8,3 млн грн було спрямовано на відновлення можливостей вимірювальної лабораторії, зокрема через встановлення нового сучасного обладнання. Це дозволило на 75 % відновити різноманіття аналізів та випробувань сировини порівняно з довоєнним періодом та гарантувати відповідний контроль якості на всіх етапах виробничого процесу. Крім того, оновлена лабораторія відновила надання послуг стороннім замовникам, що підтверджує високий рівень її експертизи та ефективне поєднання компетенцій українських фахівців із сучасним технічним оснащенням.

17,5 млн грн із загальної суми інвестицій у звітному році було спрямовано на оновлення та ремонт технологічного обладнання. Також група інвестувала 12 млн грн у R&D діяльність. ТОВ «ЮМДЖИ Каолін», одне з підприємств групи, отримало п’ятирічний спеціальний дозвіл на геологорозвідку каолінового родовища з дослідно-промисловою розробкою ділянки Іванківецька (Житомирська область). Тут група планує запустити виробництво з прогнозованою потужністю 50 тисяч тонн на рік, що забезпечить створення близько 16 робочих місць. Інвестиції в проєкт оцінюються на рівні 2 млн доларів США.

У 2025 році VESCO планує продовжити технічне переоснащення та вдосконалення виробничих процесів. Серед запланованих заходів, зокрема, оновлення геодезичного обладнання, закупівля нового лабораторного устаткування для розширення спектра фізико-хімічних аналізів та капітальний ремонт вагонів.

Попри роботу в прифронтовому регіоні, триває рекультивація земель, на яких завершилися видобувні роботи. У 2024 році група підприємств VESCO передала громадам 32,7 га рекультивованих земель із відновленими родючими ґрунтами та рослинним покривом. Загальна накопичена вартість рекультивації цих ділянок склала 56,5 млн грн.

Для забезпечення зростання обсягів виробництва у 2024 році чисельність персоналу було збільшено на 8 %. У 2025 році група планує розширити команду ще на 75 працівників. Поступово зростає й чисельність жінок на виробничих посадах: за підсумками 2024 року їхня частка зросла з 5 % до 10 %.

Група залишалася відданою своїм зобов’язанням перед працівниками. З 1 травня 2024 року заробітні плати зросли в середньому на 14,9 %, а в 2025 році заплановано чергове підвищення — орієнтовно на 15 %. Загальні витрати на медичне страхування та корпоративні заходи порівняно з 2023 роком зросли на 35 %. У 2025 році планується зберегти всі корпоративні проєкти для персоналу.

Довідка про компанію

VESCO в Україні об'єднує глиновидобувні підприємства ПрАТ «Веско», ПрАТ «Дружківське рудоуправління», ПрАТ «Огнеупорнеруд», АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» та розробляє родовища в Україні. Група є одним із провідних виробників керамічної сировини на ринку глини в Україні, входить до міжнародної групи компаній VESCO.

VESCO — група компаній, яка є одним зі світових лідерів у видобутку та постачанні керамічної сировини. Продукцію знають у більш ніж 20 країнах світу. Загальна виробнича потужність із видобутку керамічної сировини сягає показників 3,5 млн тонн на рік. Група об’єднує компанії в Україні, Іспанії, Румунії, Італії, Польщі, Сербії та Туреччині. www.vesco-group.com

 

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