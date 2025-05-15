Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі. Хто представить Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів з російською стороною у Стамбулі. Про це йдеться в указі президента №306/2025.



До складу делегації увійшли:

Рустем Умєров – міністр оборони України та голова делегації;

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України;

Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;

Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;

Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки;

Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ;

Олександр Дьяков – заступник начальника штабу командування Військово-морських сил ЗСУ;

Олексій Маловацький – начальник Управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ;

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Апарату головнокомандувача ЗСУ;

Олександр Бевз – радник голови Офісу президента України.

Нагадаємо, що про затвердження складу російської делегації головою Кремля Володимиром Путіним стало відомо пізно увечері 14 травня.



Вже наступного дня делегація РФ прилетіла до Стамбула для проведення переговорів з Україною.



Голова делегації РФ Володимир Мединський назвав завдання прямих переговорів з Україною у Стамбулі.