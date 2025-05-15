У «ДНР» загострився кадровий голод на вчителів

Дефіцит фахівців — у Донецьку, Маріуполі, Макіївці та Ясинуватій, повідомили у «міносвіті» «ДНР».

За твердженням окупаційної влади, відкриті вакансії практично з усіх предметів: російська мова та література, математика, історія, фізика, хімія, біологія, англійська мова, інформатика, географія.

Зазивають також учителів початкових класів, фізкультури, трудовиків, дефектологів та логопедів.

Поліпшити кадрову проблему допомагає навіть реалізація програми «Земський учитель», коли забезпечують бюджетні місця для цільового навчання в педвузах.



Нагадаємо, що бажаючі абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть вступити на бюджетну форму навчання до українських закладів вищої освіти за спрощеною процедурою без складання НМТ.