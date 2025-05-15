Сирський назвав, скільки російських солдатів воює проти України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ.

Україна розраховує на досягнення справедливого миру, але активні бойові дії продовжуються на ділянці фронту завдовжки близько 1100 кілометрів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, попри дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою.



«Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об'єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч людей. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат», – зазначив головком.

Нагадаємо, що Росія наступає на всіх напрямках фронту, головний – Сумський.