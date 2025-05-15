Ворог невдало штурмував північ Харківщини

Напередодні переговорів російська армія здійснила спробу атакувати підрозділи штурмовиків 92-ї бригади.

Вранці 15 травня ворог, задіявши бронетехніку, особовий склад, на мотоциклах та квадроциклах пішов на штурм.

Військова операція для російських підрозділів виявилася самогубною. Техніка підірвалася на мінах, особовий склад ліквідовано артилерією та спалено дронами.

Наші захисники також успішно збили російські дрони.

Усі підрозділи 92-ї ОШБр відпрацювали на відмінно.

Штурм росіян ще раз підтверджує версію, що, прикриваючись переговорами, ворог готується до більш масованого наступу, наголошується у повідомленні.