Головне за день: Україна виключає компроміс щодо Криму. У Херсоні зруйновано зоопритулок, постраждали тварини

Політика



Територіальну цілісність держави закріплено в Конституції, тому жодні дискусії щодо статусу тимчасово окупованих територій, зокрема Криму, неможливі. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в Анкарі.



Голова переговорної делегації РФ Володимир Мединський заявив, що російська делегація розглядає переговори з Україною в Стамбулі як продовження «мирного процесу», який було перервано навесні 2022 року.



Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що рівень команди, відправленої Росією для переговорів з Україною, не свідчить про прогрес. США сподіваються, що РФ у п'ятницю, 16 травня, дасть згоду на всеосяжне припинення вогню в Україні.



Президент Росії Володимир Путін змінює головнокомандувача Сухопутних військ. Нинішнього Головнокомандувача Сухопутних військ генерала армії РФ Олега Салюкова призначено заступником Сергія Шойгу в Раді безпеки РФ. Ім'я нового головкому поки що невідоме.



Суспільство



На окупованій Донеччині, у Донецьку, Маріуполі, Макіївці та Ясинуватій, не вистачає вчителів, визнали у «міносвіті» «ДНР». Відкрито вакансії практично з усіх предметів: російська мова та література, математика, історія, фізика, хімія, біологія, англійська мова, інформатика, географія.



Бойові дії



Вночі російські війська обстріляли підприємство в селищі Бокове Донецької області , поранено одну людину, виникла пожежа. Костянтинівку війська Росії атакували тричі, пошкоджено будинки, є поранений. Російський безпілотник вдарив по Краматорському промзоні, є руйнування. У Херсоні обстрілом частково зруйновано будівлю зоопритулку, деякі тварини загинули, інші — тяжко поранені.



У Міноборони РФ заявили про захоплення Торського під Лиманом. Аналітики проекту DeepState спростовують цю заяву.



Екіпаж Су-27 Повітряних сил України завдав рекордний за дальністю авіаудар за командним пунктом російських військ у Лисичанську. Наслідки атаки уточнюються.