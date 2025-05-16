Безпілотники атакували окупований Крим: повідомляють, що детонує склад боєприпасів та є загиблі військові РФ

Детонація на складі боєприпасів у Перевальному в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

Вночі та вранці 16 травня безпілотники атакували окупований Крим. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Кримський вітер».



Вибухи пролунали в Севастополі, Ялті, Алупці, Бахчисараї, Балаклаві та в селі Перевальне.



У Перевальному після вибухів почав підійматися дим. Місцеві жителі повідомили про пожежу та детонацію на складі боєприпасів на території військової частини. Там дислокується 126-та бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ. Також місцеві жителі повідомили, що внаслідок вибухів на складі БК є загиблі російські військові. Дорогу «Сімферополь-Алушта» перекрили.



У Севастополі вибухи було чутно поблизу аеродромів «Бельбек» та «Кача».



У партизанському русі «АТЕШ» повідомили, що їхні агенти фіксують «прильоти» по російських військових об'єктах в Криму.



«Наші агенти зафіксували вибухи в районі Перевального, включаючи військову базу 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони та 8-го окремого артполку. Є відомості про загиблих військових, які перебували на чергуванні на складі», – сказали в «АТЕШ».



Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив атаку БПЛА на півострів.

Нагадаємо, що пілоти дронів знищили танкові колони та штурмові групи росіян під містом Покровськ Донецької області.