ЄС обговорює нові санкції проти Путіна після його неявки на переговори

Європейські лідери мають намір посилити санкційний тиск на Росію після того, як Володимир Путін проігнорував заплановані переговори з Україною в Туреччині, повідомляє Politico.



Президент України Володимир Зеленський прямує на саміт Європейського політичного співтовариства, який відбудеться в п'ятницю в столиці Албанії. На зустрічі в Тирані зберуться прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.



Головною темою стане обговорення нових санкцій проти Росії. За даними двох європейських чиновників, розглядаються штрафні тарифи на російський імпорт. Це може стати альтернативою повному торгівельному ембарго, введення якого раніше блокувала Угорщина.



У середу країни ЄС також погодили 17-й пакет санкцій, що включає обмеження для 200 суден, які беруть участь в обході нафтового ембарго.

Раніше Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів із російською стороною у Стамбулі.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував рівень російської делегації на переговорах з Україною у Стамбулі, до якої не увійшов голова Кремля Володимир Путін.