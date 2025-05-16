Російські військові завдали удару по Куп'янську: є загиблий і поранені комунальники

16 травня близько 08:00 російські окупанти FPV-дроном вдарили по місту Куп'янськ Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Внаслідок атаки загинула 55-річна жінка, ще четверо чоловіків 58, 49, 40 та 53 років отримали поранення, трьох із них госпіталізували. Усі постраждалі – працівники місцевої комунальної служби.



Пошкоджене службове авто підприємства з благоустрою.

Нагадаємо, що вночі 16 травня російська авіація скинула авіабомбу на Словкурорт у місті Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджений санаторій.