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Російські військові завдали удару по Куп'янську: є загиблий і поранені комунальники

16 травня 2025, 10:46

Російські військові завдали удару по Куп'янську: є загиблий і поранені комунальники

16 травня близько 08:00 російські окупанти FPV-дроном вдарили по місту Куп'янськ Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки загинула 55-річна жінка, ще четверо чоловіків 58, 49, 40 та 53 років отримали поранення, трьох із них госпіталізували. Усі постраждалі – працівники місцевої комунальної служби.

Пошкоджене службове авто підприємства з благоустрою.

Нагадаємо, що вночі 16 травня російська авіація скинула авіабомбу на Словкурорт у місті Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджений санаторій.

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