ЗСУ втратили зв'язок із винищувачем F-16, пілот успішно катапультувався

F-16 в Україні. Фото: кадр із відео

У ніч на 16 травня близько 03:30 Збройні Сили України втратили зв'язок із винищувачем F-16, який виконував завдання з відбиття повітряного нападу противника. Про це повідомляє Управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ.



За попередньою інформацією, льотчик знищив три повітряні цілі та атакував четверту із застосуванням авіаційної гармати. У цей момент на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту й успішно катапультувався.



Завдяки оперативній роботі пошуково-рятувальної групи пілота вдалося швидко виявити та евакуювати. Його стан задовільний, він перебуває в безпечному місці, загрози життю та здоров'ю немає.



Для з'ясування всіх обставин інциденту створено комісію, яка вже розпочала роботу.

Нагадаємо, українському пілоту Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно.