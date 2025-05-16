ЗСУ втратили зв'язок із винищувачем F-16, пілот успішно катапультувався

У ніч на 16 травня близько 03:30 Збройні Сили України втратили зв'язок із винищувачем F-16, який виконував завдання з відбиття повітряного нападу противника. Про це повідомляє Управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ.
За попередньою інформацією, льотчик знищив три повітряні цілі та атакував четверту із застосуванням авіаційної гармати. У цей момент на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту й успішно катапультувався.
Завдяки оперативній роботі пошуково-рятувальної групи пілота вдалося швидко виявити та евакуювати. Його стан задовільний, він перебуває в безпечному місці, загрози життю та здоров'ю немає.
Для з'ясування всіх обставин інциденту створено комісію, яка вже розпочала роботу.
Нагадаємо, українському пілоту Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно.
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