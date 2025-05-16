У Херсоні під російський обстріл потрапили працівники міської адміністрації: є поранений

Пошкоджений внаслідок обстрілу автомобіль працівників Херсонської МВА. Фото: Херсонська МВА

16 травня під обстріл російської армії потрапили працівники Херсонської міської військової адміністрації. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської МВА.



Під час завантаження гуманітарної допомоги для облаштування найпростіших укриттів та «Пунктів незламності» під обстрілом опинилися три соціальні працівники МВА.



Пошкоджене службове авто. Внаслідок атаки водій отримав поранення.

Нагадаємо, що 16 травня росіяни завдали удару по місту Куп'янськ на Харківщині, внаслідок чого є загиблий та поранені комунальники.