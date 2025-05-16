У Костянтинівці виникла велика пожежа після російського обстрілу

Сьогодні близько 11:00 у місті Костянтинівка Донецької області пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що в одному з районів міста спалахнула сильна пожежа.
За кілька хвилин до вибухів моніторингові канали повідомили про пуск російських КАБів у бік Костянтинівки.
Наразі немає офіційної інформації про пожежу, а також про постраждалих і руйнування внаслідок російського обстрілу.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 16 травня російські війська авіабомбою ФАБ-250 вдарили по Славкурорту у місті Слов'янськ Донецької області. Пошкоджено будівлі санаторію та машини. Без постраждалих.
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