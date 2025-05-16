Війська Росії двічі вдарили по будинках у Покровську: поранені п'ять людей

16 травня о 05:00 російська армія завдала удару по житловому кварталу в місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У зоні ураження опинився багатоквартирний будинок. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє місцевих жителів. У 50-річної жінки та чоловіка 60 років діагностували осколкові поранення, контузію, забій, закриту черепно-мозкову та мінно-вибухові травми. У момент обстрілу вони знаходилися вдома.



Вже за 15 хвилин окупанти повторили атаку. Цього разу вони влучили по території приватного сектору. Пошкоджені три будинки. Контузії, множинні осколкові поранення, струс головного мозку, мінно-вибухові травми, перелом та забій отримали троє цивільних. Серед постраждалих 66-річна подружня пара та чоловік 63 років. Тип озброєння встановлюється.

Нагадаємо, що вночі 16 травня російська авіація скинула авіабомбу на Словкурорт у місті Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджений санаторій.