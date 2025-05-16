Напівтонна російська авіабомба впала на подвір'я будинку в окупованому селі Донецької області

На окуповане село в Ясинуватському районі Донецької області впала російська авіабомба

Напівтонна російська авіабомба впала на подвір'я будинку на окупованій частині Донецької області. Про це із посиланням на джерела повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що 13 травня з російського літака над окупованою частиною Донецької області «нештатно зійшла» авіабомба ФАБ-500.

Як розповіли джерела ASTRA, бомба приземлилася у двір будинку в селі Пантелеймонівка Ясинуватського району. Це сталося о п'ятій ранку.

Обійшлося без постраждалих та загиблих, йдеться у повідомленні.