Напівтонна російська авіабомба впала на подвір'я будинку в окупованому селі Донецької області

Напівтонна російська авіабомба впала на подвір'я будинку на окупованій частині Донецької області. Про це із посиланням на джерела повідомляє видання ASTRA.
Зазначається, що 13 травня з російського літака над окупованою частиною Донецької області «нештатно зійшла» авіабомба ФАБ-500.
Як розповіли джерела ASTRA, бомба приземлилася у двір будинку в селі Пантелеймонівка Ясинуватського району. Це сталося о п'ятій ранку.
Обійшлося без постраждалих та загиблих, йдеться у повідомленні.
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