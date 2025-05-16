Штурмовики ЗСУ ліквідували групу російських піхотинців за 15 хвилин

Удар по російських піхотинцях. Фото: кадр із відео

Четверо російських піхотинців спробували прорватися через лінію оборони українських сил, організувавши засідку і чекаючи слушного моменту для атаки. Про це повідомили в пресцентрі 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ.



Групу окупантів виявила аеророзвідка Alliance Division 225, яка передала дані про переміщення ворога. Українські піхотинці зайняли флангові позиції та відкрили вогонь, не давши противнику можливості змінити місце розташування до удару.



На допомогу прибули FPV-дрони та важкий бомбер, які спільно з підрозділами батальйону завдали удару по місцю скупчення ворога.







«Результат: ліквідація всієї групи за 15 хвилин. Втрати противника — 4 знищено. Наші без втрат», - йдеться в повідомленні 225 ОШБ.

Наразі РФ перевела агресію проти України у війну на виснаження і застосовує об'єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб.