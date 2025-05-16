СБУ заочно звинуватила екскапітана «Шахтаря» в пособництві РФ

Тимощук у грі за «Зеніт» РФ. Фото: Оперативний ЗСУ

Служба безпеки України повідомила про підозру в пособництві державі-агресору екскапітану футбольного клубу «Шахтар» і колишньому гравцеві збірної України Анатолію Тимощуку. Про це повідомив телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».



Від початку повномасштабного вторгнення Росії Тимощук активно підтримував російські війська та фінансував окремі підрозділи армії РФ. У січні 2023 року Рада національної безпеки й оборони України ввела проти нього персональні санкції, позбавивши його всіх державних нагород.

Санкційний список РНБО.

Наразі СБУ висунула йому заочне обвинувачення за статтею «Пособництво державі-агресору», що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Тимощук перебуває за межами України, тому вживаються заходи для його притягнення до кримінальної відповідальності.

Раніше колишній український футболіст Анатолій Тимощук заявив, що виступає за мир і хоче, щоб Росія та Україна сіли за стіл переговорів.