СБУ заочно звинуватила екскапітана «Шахтаря» в пособництві РФ

Служба безпеки України повідомила про підозру в пособництві державі-агресору екскапітану футбольного клубу «Шахтар» і колишньому гравцеві збірної України Анатолію Тимощуку. Про це повідомив телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Тимощук активно підтримував російські війська та фінансував окремі підрозділи армії РФ. У січні 2023 року Рада національної безпеки й оборони України ввела проти нього персональні санкції, позбавивши його всіх державних нагород.
Санкційний список РНБО.
Наразі СБУ висунула йому заочне обвинувачення за статтею «Пособництво державі-агресору», що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Тимощук перебуває за межами України, тому вживаються заходи для його притягнення до кримінальної відповідальності.
Раніше колишній український футболіст Анатолій Тимощук заявив, що виступає за мир і хоче, щоб Росія та Україна сіли за стіл переговорів.
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