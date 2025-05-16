У центрі Костянтинівки російський дрон атакував цивільний автомобіль: імовірно, є загиблі

Сьогодні вдень російський безпілотник у центрі Костянтинівки атакував цивільний автомобіль. Про це очевидці повідомляють у соцмережах.
За непідтвердженими даними, внаслідок атаки є загиблі.
Наразі немає офіційної інформації про подію.
Нагадаємо, 16 травня близько 11:00 у місті Костянтинівка на Донеччині прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що в одному з районів міста спалахнула сильна пожежа. За кілька хвилин до вибухів моніторингові канали попередили про пуск російських КАБів у бік Костянтинівки.
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