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У центрі Костянтинівки російський дрон атакував цивільний автомобіль: імовірно, є загиблі

16 травня 2025, 13:18

У центрі Костянтинівки російський дрон атакував цивільний автомобіль: імовірно, є загиблі

У центрі Костянтинівки російський дрон атакував цивільний автомобіль: імовірно, є загиблі

Сьогодні вдень російський безпілотник у центрі Костянтинівки атакував цивільний автомобіль. Про це очевидці повідомляють у соцмережах.

За непідтвердженими даними, внаслідок атаки є загиблі.

Наразі немає офіційної інформації про подію.

Нагадаємо, 16 травня близько 11:00 у місті Костянтинівка на Донеччині прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що в одному з районів міста спалахнула сильна пожежа. За кілька хвилин до вибухів моніторингові канали попередили про пуск російських КАБів у бік Костянтинівки.

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