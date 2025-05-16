ЗСУ знищили пункт управління дронами РФ за допомогою МіГ-29

Сили безпілотних систем допомогли винищувачу МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ завдати авіаудару по пункту управління ворожими БпЛА. Відео операції оприлюднив телеграм-канал Flying Skull.
Українські оператори дронів провели розвідку і коригування удару, що дало змогу винищувачу успішно ліквідувати ціль.
Протягом минулої доби ЗСУ завдали противнику значних втрат. За даними Генштабу:
Ситуація на фронті залишається напруженою, але ЗСУ продовжують успішно завдавати ударів по позиціях окупантів.
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