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ЗСУ знищили пункт управління дронами РФ за допомогою МіГ-29

16 травня 2025, 13:53

ЗСУ знищили пункт управління дронами РФ за допомогою МіГ-29

Авіаудар МіГ-29 по пункту управління БпЛА РФ. Фото: кадр із відео Авіаудар МіГ-29 по пункту управління БпЛА РФ. Фото: кадр із відео

Сили безпілотних систем допомогли винищувачу МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ завдати авіаудару по пункту управління ворожими БпЛА. Відео операції оприлюднив телеграм-канал Flying Skull.

Українські оператори дронів провели розвідку і коригування удару, що дало змогу винищувачу успішно ліквідувати ціль.

Протягом минулої доби ЗСУ завдали противнику значних втрат. За даними Генштабу:

  • Знищено 1100 російських військовослужбовців;
  • Знешкоджено 13 танків, 32 бойові броньовані машини;
  • Ліквідовано 36 артилерійських систем, включно з однією РСЗВ;
  • Збито 123 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • Виведено з ладу 166 одиниць автотехніки та один засіб ППО.

Ситуація на фронті залишається напруженою, але ЗСУ продовжують успішно завдавати ударів по позиціях окупантів.

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