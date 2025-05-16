Росія втратила десятки тисяч військових у боях за Торецьк: понад 15 000 солдатів – безвісти зниклі – ЗСУ

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

У місті Торецьк Донецької області ситуація складна. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, російські війська за рахунок знищення українських позицій просуваються у місті.



«Ворог при виявленні позиції Сил оборони намагається її знищувати всіма можливими засобами та способами. Однак на сьогодні маємо таку картину, що 132-га мотострілецька бригада ЗС РФ, яка воює проти нас на тому напрямку, вже настільки виснажена, що противник залучає управління самого цього підрозділу до штурмових дій. Серед особового складу противника склалася така думка, що Торецьк – це «дорога в один бік». Як і казали представники 100-ї механізованої бригади ЗСУ – противник зазнав серйозних втрат. І вже на сьогодні понад 15 тисяч особового складу противника там вважаються лише зниклими безвісти. Ну, безвісти зниклі – це потенційно «200-ті». Решта особового складу, яка знищена у місті, вже вимірюється десятками тисяч», – розповів Запорожець.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися під Торецьком.