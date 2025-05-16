Двоє людей загинули, троє поранено через атаки російських дронів по Костянтинівці вдень 16 травня — прокуратура

Двоє людей загинули внаслідок удару російського дрона по центру Костянтинівки вдень 16 травня. Фото: Донецька обласна прокуратура

У п'ятницю, 16 травня, об 11:30 війська РФ вдарили по Костянтинівці дроном «Молнія-1». Удар припав по автомобілю, внаслідок чого загинув 55-річний водій. Також загинув чоловік 57 років, який перебував біля укриття.

Про це сьогодні повідомила Донецька обласна прокуратура.

«Крім того, постраждали двоє місцевих мешканок віком 53 та 72 роки. У них діагностовано осколкові поранення, опіки та мінно-вибухова травма», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що об 11:45 росіяни завдали ще одного удару FPV-дроном по Костянтинівці. Внаслідок атаки 72-річна жінка, яка перебувала на ринку, отримала мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Її стан лікарі оцінюють як тяжкий.

Потерпілим надано медичну допомогу, їх доставлено до лікарні, додали в прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вдень російський безпілотник у центрі Костянтинівки атакував цивільний автомобіль. Про це очевидці повідомляли у соцмережах.