Трьох людей поранено, одна загинула внаслідок російських обстрілів Донецької області 15 травня — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 15 травня. Фото: ОВА

За повідомленням начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, російські війська 48 разів обстріляли населені пункти області за останню добу.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула, троє дістали поранень, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.

«У Покровську та Костянтинівці поранено по одній людині. У Ямполі та Новомитрівці — також по одному пораненому. В Олександро-Калиновому — один загиблий», — повідомив Філашкін.

Під вогнем опинилися міста та села Краматорського, Покровського та Бахмутського районів.

У Слов'янську, Краматорську та Іллінівці зафіксовано пошкодження адмінбудівель, електро- та газомереж, транспорту.

У Сіверську зруйновано 8 будинків.

З прифронтових районів евакуйовано 259 осіб, зокрема 26 дітей, повідомив начальник ОВА.