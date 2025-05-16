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Росія вироблятиме безпілотники на заводі в окупованому Луганську. Що відомо

16 травня 2025, 15:14

Росія вироблятиме безпілотники на заводі в окупованому Луганську. Що відомо

Російський безпілотник «Орлан-10». Фото: «Ростех» Російський безпілотник «Орлан-10». Фото: «Ростех»

Росіяни виготовлятимуть безпілотні системи на промисловому майданчику тепловозобудівного заводу в окупованому Луганську. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За його словами, виробництво дронів буде серійним.

«Там впевнені, що серійний випуск БПЛА «має велике майбутнє». Готуються до довготривалої війни та не приховують цього», – зазначив Харченко.

Нагадаємо, що у захопленому Луганську збираються завершити облаштування військового навчального центру для молоді.

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Олексій Харченко
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