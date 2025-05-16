«Друзі», що залишилися без путінських подарунків

Відомо, що Путін вручав подарунки деяким країнам, які приїжджали до Москви 9 травня.



Так, Куба одержала 1 мільярд доларів. Строки виплат не уточнювалися, але Путін пообіцяв Кубі мільярд доларів інвестицій в обмін на візит президента Діас-Канеля.

Отримав подарунок і Китай у вигляді знижки на газ майже 40%.



По інших країнах повідомлень не надходило, крім того, що з пропагандистських джерел відомо, що президент Сербії Олександр Вучич отримав від Путіна комплект зброї (пістолет-кулемет Шпагіна і штик-ніж з флягою), набір російських вин «Абрау-Дюрсо», годинник «Перемога-80» з обмеженої серії та двохтомне видання сербською мовою про російсько-сербські історичні зв'язки.

Інші країни приїжджали, але фінансового заохочення не отримали. Хоча відрізняються міцними зв'язками з Росією. Серед присутніх були, зокрема, Індія, ПАР, Іран, Індонезія . Але ці країни надіслали представників рівня, нижчого за президентський. Від Індії приїхала місія Міноборони, ПАР та Індонезія також надіслали міністрів оборони, Іран обмежився послом.

Можна припустити, що ці країни не згадуються у «подарунковому» списку тому, що прислали «невисоких гостей» та не здійснюють достатньої підтримки Росії у війні з Україною, а то й взагалі зберігають нейтралітет.