«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» полоненому громадянину Австралії, який воював на боці України

Полонений громадянин Австралії Оскар Дженкінс. Фото: кадр із відео

Так званий «Верховний суд ЛНР» виніс вирок громадянину Австралії Оскару Дженкінсу. Про це стало відомо із повідомлення фейкової «прокуратури ЛНР».



Окупанти визнали його «винним в участі у збройному конфлікті в якості найманця».



«У лютому 2024 року Дженкінс прибув із Мельбурна на територію України з метою участі у бойових діях проти Збройних сил РФ. Перебуваючи у рекрутинговому центрі Тернополя, він уклав контракт із Міністерством оборони України, після чого отримав військову форму, екіпірування, зброю та боєприпаси до неї та був направлений для проходження військової служби до села Щурове Краматорського району. У період із березня по грудень 2024 року Дженкінс брав участь у бойових діях проти російських військовослужбовців, за що щомісяця отримував винагороду у розмірі від 600 до 800 тисяч рублів», – сказали у фейковому відомстві.



22 грудня 2024 року російські окупанти взяли в полон громадянина Австралії.



Псевдосуд «засудив» Дженкінса до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» дев'яти морпіхам ЗСУ, яких окупанти звинувачують в «обстрілі житлових будинків».