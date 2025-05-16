Росія посилює атаки дронами з ШІ: на фронті до 50 вильотів на добу

Новий дрон РФ з ШІ. Фото: facebook

На всіх фронтах фіксується зростання атак російських безпілотників нового типу, оснащених системами штучного інтелекту. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За його словами, ЗСУ фіксують до 30-50 вильотів таких дронів щодня на трьох напрямках.



«Росіяни щодня навчають штучний інтелект у цих дронах. Наприклад, цього тижня вони навчилися на небезпечних ділянках польоту нишпорити в повітрі — рухатися вгору й униз, праворуч і ліворуч, ускладнюючи роботу наших зенітних дронів», - зазначив Бескрестнов.

Новий дрон РФ з ШІ. Фото: facebook

Завдяки ШІ, дрони можуть виявляти військові машини, літаючи над трасами та вишукуючи цілі внизу.

Бескрестнов звернувся до всіх підрозділів ЗСУ із закликами:

Передавати трофейні дрони для вивчення: «Ми шукаємо способи протидії. Будь ласка, не продавайте трофеї — вони можуть врятувати життя сотень побратимів».

Доповідати про нові типи дронів: «Екіпажі зенітних дронів, інформуйте командування про фіксацію нових типів безпілотників, навіть якщо вони не були збиті».

Фахівець також наголосив, що системи РЕБ малоефективні проти дронів зі ШІ й закликав шукати нові способи боротьби з цією загрозою.

Раніше повідомлялося, що російські FPV-Дрони продовжують атакувати українські території все далі від лінії фронту.